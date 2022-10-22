Си Цзиньпин назвал приоритеты нового состава ЦК Компартии

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Члены обновленного Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) обладают теми качествами, которые позволят им строить социалистическое общество. Они также смогут содействовать возрождению китайской нации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XX съезде КПК, передает «Синьхуа».

«Новый ЦК, избранный общим собранием, собрал правящий костяк и видных представителей партии из всех областей, ведомств, фронтов и отраслей, является качественным, сбалансированным по распределению, разумным по составу, отвечает требованиям ЦК партии и ожиданиям кадров и масс»,— заявил Си.

Председатель КНР, вошедший в состав ЦК, назвал историческую задачу ЦК КПК. Это — модернизация страны и всестороннее содействие великому возрождению китайской нации, заявил Си Цзиньпин.

Принятые на съезде решения сыграют важную роль в деле всестороннего строительства современной социалистической страны, способствуя великому возрождению китайской нации, одерживая новые победы в деле социализма с китайской спецификой, отметил Си.

В новый состав ЦК КПК вошли 205 человек. Из состава Постоянного комитета Политбюро прошлого созыва в ЦК прошли три человека. XX съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября. 23 октября состоится первый пленум Компартии нового созыва.