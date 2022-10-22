В Китае объяснили, почему бывшего главу страны вывели со съезда компартии

CentralAsia (CA) - Бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, который присутствовал на закрытии XX съезда компартии страны, был выведен из зала из-за плохого самочувствия, сообщает Xinhua.

По данным агентства, несмотря на состояние здоровья и то, что Ху Цзиньтао нужно было время, чтобы «восстановить силы», он настоял на участии в церемонии закрытия съезда. Когда экс-руководителю КНР стало нехорошо, помощники «сопроводили его в комнату для отдыха, расположенную рядом».

Сейчас, пишет Xinhua, политик чувствует себя лучше.

На кадрах со съезда КПК, которые показало агентство AFP, видно, как к 79-летнему Ху Цзиньтао подходит человек, что-то говорит бывшему главе государства и пытается поднять его с места, но тот не поддался. Затем мужчина попытался поднять Ху обеими руками, ухватив его за подмышки, на происходящее смотрит сидящий рядом действующий глава КНР Си Цзиньпин.

После обмена репликами продолжительностью около минуты, в ходе которого Ху кратко переговорил с нынешним председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном, его вывели из зала, сообщало AFP.

Ху Цзиньтао занимал пост генсекретаря ЦК Компартии Китая с 2002 по 2012 год, пост председателя КНР — с 2003 по 2013 год. Си Цзиньпин сменил его на обеих должностях. XX съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября