Си Цзиньпин переизбран на третий срок генсеком Компартии Китая

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок, сообщает «Синьхуа».

Также утвержден новый состав постоянного комитета политбюро из семи человек, который будет руководить Компартией в течение следующих пяти лет. В него вошли, помимо самого 69-летнего Си Цзиньпина, 63-летний глава парткома Шанхая Ли Цян, 66-летний глава парткома провинции Гуандун Ли Си, 60-летний начальник секретариата ЦК КПК Дин Сюэсян Дин Сюэсян, 66-летний глава Пекинского горкома Цай Ци, 67-летний идеолог партии Ван Хунин и 65-летний секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

«Только что мы провели первое пленарное заседание ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва, избрали новое руководство ЦК и избрали меня на должность генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. Теперь я хотел бы представить вам остальных шестерых коллег из постоянного комитета: товарищей Ли Цяна, Чжао Лэцзи, Ван Хунина, Цай Ци, Дин Сюэсяна и Ли Си», — сказал Си Цзиньпин.

Чжао Лэцзи и Ван Хунин являются членами постоянного комитета политбюро ЦК КПК 19-го созыва, а остальные — членами политбюро ЦК КПК.

Си Цзиньпин от имени нового состава ЦК КПК поблагодарил всех за оказанное доверие. «Мы должны помнить о характере и целях партии, помнить о нашей миссии и обязанностях, выполнять свои обязанности, усердно работать и никогда не переставать оправдывать доверие партии и народа», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин призвал «перед лицом новых вызовов и новых испытаний на новом пути мы должны быть очень бдительными, всегда сохранять трезвость и благоразумие». По его словам, сегодня мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, но «будущее и судьба человечества должны быть осознаны и решены народами всех стран мира».

«Пока мы идем по миру вместе, все страны могут жить в гармонии, сотрудничать для достижения взаимовыгодных результатов и работать вместе, чтобы создать лучшее будущее для мира», — убежден он.

Председатель КНР убежден, что Китай «не может развиваться без мира, а миру тоже нужен Китай». Китайская экономика сейчас «устойчива, обладает большим потенциалом и широкой свободой действий», подчеркнул он, пообещав «создавать больше возможностей для мира посредством собственного развития».

В Пекине 22 октября завершился XX съезд Компартии Китая. По его итогам был избран новый состав Центрального комитета КПК — в него вошли 205 человек.