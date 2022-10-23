СМИ сообщили о взрывах на базе США в Сирии

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CentralAsia (CA) - Американская военная база у нефтяного месторождения Омар в провинции Дейр-эз-Зор Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил иракский телеканал Al Alam и ливанский телеканал Al Mayadeen. Утверждается, что база была атакована беспилотником неизвестного происхождения. Никто не брал на себя ответственность за атаку, США не комментировали информацию.

Произошло не меньше пяти взрывов, которые привели к пожарам. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь при атаке. Обстрел велся из пограничного района с Ираком. По информации СМИ, вертолеты западной коалиции в ответ ударили по позициям шиитских отрядов в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.

Последний раз база США у месторождения Омар подвергалась обстрелам 18 сентября. Тогда атака велась к западу от населенных пунктов Меядин и Зейбан. Также обстрелы происходили в начале сентября и конце августа.