экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
СМИ сообщили о взрывах на базе США в Сирии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Американская военная база у нефтяного месторождения Омар в провинции Дейр-эз-Зор Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил иракский телеканал Al Alam и ливанский телеканал Al Mayadeen. Утверждается, что база была атакована беспилотником неизвестного происхождения. Никто не брал на себя ответственность за атаку, США не комментировали информацию.

Произошло не меньше пяти взрывов, которые привели к пожарам. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь при атаке. Обстрел велся из пограничного района с Ираком. По информации СМИ, вертолеты западной коалиции в ответ ударили по позициям шиитских отрядов в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.

Последний раз база США у месторождения Омар подвергалась обстрелам 18 сентября. Тогда атака велась к западу от населенных пунктов Меядин и Зейбан. Также обстрелы происходили в начале сентября и конце августа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Бывшего главу Китая вывели со съезда компартии. Видео
  • Токаев не согласился с тем, что Казахстан «случайно обрел свободу»
  • В Пекине завершился XX съезд Компартии Китая


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com