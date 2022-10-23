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Генпрокуратура Казахстана предостерегла граждан от участия в незаконных митингах

CentralAsia (KZ) -  Генпрокуратура Казахстана предупреждает граждан о незаконности анонсированных в соцсетях митингах на центральных площадях страны в ближайшие дни и призывает воздержаться от участия в них.

«В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября участия в согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях. Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось», - говорится в обращении заместителя генпрокурора Жандоса Умиралиева, распространенном в воскресенье.

В надзорном органе подчеркнули, что с учетом празднования Дня Республики «будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия».

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