В Узбекистане в результате взрыва на военном складе Минобороны пострадали свыше 3,7 тыс. жилых домов и других объектов

CentralAsia (UZ) -

В Узбекистане результате взрыва на военном складе Минобороны в Сырдарье пострадали свыше 3,7 тыс. жилых домов и других объектов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные местного хокимията.

Для определения ущерба, причиненного инцидентом на военной базе в Сырдарьинской области, и его устранения была создана рабочая группа в составе ответственных представителей профильных министерств и ведомств, а также руководителей областных секторов.

Населенные пункты, расположенные вблизи воинской части, были полностью проверены. По подсчетам, в 3742 жилых и нежилых помещениях имелись частичные повреждения кровли, перекрытий, оконных и дверных рам. В результате принятых мер на сегодняшний день уже установлено 2 тыс. квадратных метров окон у населения. Работа в этом направлении продолжается.

Инцидент произошел 22 октября в 4:55 на складе Министерства обороны страны в населенном пункте Малик. Регион находится в центральной части страны, он граничит с Казахстаном и Таджикистаном. В министерстве до сих пор не уточнили, что хранилось на этом складе, а также, что стало причиной взрыва.

По данным Минздрава, в результате взрыва пострадали 16 человек, из которых 12 были доставлены в больницу. По итогам оказания медицинской помощи 4 человека были госпитализированы, остальные – переведены на амбулаторное лечение.

В Минобороны сообщили, что в результате взрыва на территории воинской части, где расположен склады, были повреждены легкие конструкции, военные специалисты проводят расследование случившегося инцидента.

«Запас боеприпасов в воинской части хранится на современных специальных складах, отвечающих требованиям безопасности и соответствующих государственным стандартам. Их безопасность полностью обеспечена», – подчеркнули в Минобороны.