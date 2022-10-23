экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане в результате взрыва на военном складе Минобороны пострадали свыше 3,7 тыс. жилых домов и других объектов
Предыстория: На складе Минобороны Узбекистана произошел взрыв. Видео

CentralAsia (UZ) -  

В Узбекистане результате взрыва на военном складе Минобороны в Сырдарье пострадали свыше 3,7 тыс. жилых домов и других объектов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные местного хокимията.

Для определения ущерба, причиненного инцидентом на военной базе в Сырдарьинской области, и его устранения была создана рабочая группа в составе ответственных представителей профильных министерств и ведомств, а также руководителей областных секторов.

Населенные пункты, расположенные вблизи воинской части, были полностью проверены. По подсчетам, в 3742 жилых и нежилых помещениях имелись частичные повреждения кровли, перекрытий, оконных и дверных рам. В результате принятых мер на сегодняшний день уже установлено 2 тыс. квадратных метров окон у населения. Работа в этом направлении продолжается.

Инцидент произошел 22 октября в 4:55 на складе Министерства обороны страны в населенном пункте Малик. Регион находится в центральной части страны, он граничит с Казахстаном и Таджикистаном. В министерстве до сих пор не уточнили, что хранилось на этом складе, а также, что стало причиной взрыва.

По данным Минздрава, в результате взрыва пострадали 16 человек, из которых 12 были доставлены в больницу. По итогам оказания медицинской помощи 4 человека были госпитализированы, остальные – переведены на амбулаторное лечение.

В Минобороны сообщили, что в результате взрыва на территории воинской части, где расположен склады, были повреждены легкие конструкции, военные специалисты проводят расследование случившегося инцидента.

«Запас боеприпасов в воинской части хранится на современных специальных складах, отвечающих требованиям безопасности и соответствующих государственным стандартам. Их безопасность полностью обеспечена», – подчеркнули в Минобороны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Замминистра юстиции Монголии приняла участие в Гаагской конференции по международному частному праву
  • В нескольких областях Украины прогремели взрывы
  • В Украине из-за ракетных ударов без света остались 1,5 млн абонентов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com