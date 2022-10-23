Умер основатель компании Red Bull и двух команд «Формулы-1» Дитрих Матешиц

Дитрих Матешиц

CentralAsia (CA) - В возрасте 78 лет умер австрийский миллиардер и предприниматель Дитрих Матешиц. Он был основателем компании по производству энергетических напитков Red Bull, а также команд «Формулы-1» Red Bull и Alpha Tauri и владельцем футбольных клубов. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья Матешица, он не появлялся на публике

Основатель компании Red Bull и команд «Формулы-1» Red Bull и Alpha Tauri австрийский миллиардер Дитрих Матешиц умер 22 октября в возрасте 78 лет, сообщается на официальном сайте гоночной серии.

«Я глубоко опечален известием о смерти Дитриха Матешица. Он был дальновидным предпринимателем и человеком, который помог преобразовать наш спорт и создал бренд Red Bull, известный во всем мире. Мне будет его очень не хватать, как и всему сообществу «Формулы-1», и наши мысли и молитвы с его семьей, друзьями и командами Red Bull и Alpha Tauri в это очень печальное время», – сказал президент и главный исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Как пишет Speedweek, последние полтора года Матещиц не появился на публике из-за тяжелой болезни, а несколько недель назад его состояние серьезно ухудшилось.

Матешиц в 1984 году вместе с таиландским бизнесменом Чалео Йювидья (умер в 2012 году) основал компанию по производству напитков Red Bull GmbH. После изменения рецептуры тайского энергетического напитка и разработки маркетинговой концепции Red Bull был представлен на рынке в 1987 году.

В 2004 году Матешиц купил команду «Формулы-1» Jaguar и переименовал ее в Red Bull. В 2010–2013 годах она выигрывала Кубок конструкторов. Кроме того, Матешиц в 2006 году основал Toro Rosso, которая позже была переименована в Alpha Tauri. Матешиц также основал несколько футбольных клубов, среди которых немецкие RB Leipzig и Red Bull Salzburg, а также New York Red Bulls.

По данным Forbes USA, состояние Дитриха Матешица оценивается в $20,2 млрд, бизнесмен занимает 71 строчку в рейтинге богатейших людей мира. Компания Red Bull, основанная Матешицем, с момента появления в 1987 году продала в общей сложности 75 млрд банок продукта. Как отмечает Sky News, оборот группы в 2021 году составил €7,8 млрд ($7,6 млрд). Российское отделение Red Bull за 2021 год выручило больше 8,6 млрд рублей, чистая прибыль составила более 821 млн рублей (данные СПАРК).