Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе

Ислам Махачев

CentralAsia (CA) - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в титульном бою за пояс в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата.

В главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби Махачев одержал досрочную победу удушающим приемом во втором раунде. Предыдущим чемпионом дивизиона был Оливейра, который утратил пояс в мае после провала взвешивания в преддверии поединка против американца Джастина Гэтжи.

Махачев, одержавший 11-ю победу подряд, прервал победную серию бразильца из такого же количества поединков. Россиянину 31 год, на его счету 23 победы и одно поражение в профессиональных ММА. Спортсмен является другом и спарринг-партнером непобежденного Хабиба Нурмагомедова, который владел титулом чемпиона UFC в легком весе с 2018 по 2020 год.

Оливейре 33 года, он одержал 33 победы и потерпел девять поражений.