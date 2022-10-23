Украинские войска за сутки отразили атаки войск РФ в районах восьми населенных пунктов в Донбассе, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) -

За минувшие сутки украинские войска отбили российские атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 23 октября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях российские войска осуществляли обстрелы:

на северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гудово и Ходыно Черниговской области и Середина Буда, Волковка и Юнаковка Сумской области;

на купянском и лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Котляровка, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской области и Заречное и Терны Донецкой области;

на бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Майорск, Курдюмовка, Озаряновка, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на авдеевском и запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Времевка, Большая Новоселка, Угледар, Новобахмутовка, Нескучное Донецкой области и Дорожнянка и Орехов Запорожской области.

На южнобукском направлении войска РФ обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру более 20 населенных пунктов вблизи столкновения. Среди них - Безымянное, Белогорка, Давыдов Брид, Новогригоровка, Новоукраинка, Партизанское, Правдино и Красная Долина.

За прошедшие сутки россияне нанесли 32 ракетных и 25 авиаударов, совершили более 80 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей. Более половины крылатых ракет и ударных БПЛА были сбиты.

Украинская авиация нанесла 17 ударов. Было поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций ЗРК российских войск. Подразделения ПВО сбили вертолет Ка-52 и 3 БпЛА «Орлан». Воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять других объектов, в том числе радиолокационную станцию.