Мобилизованные по ошибке получат выплаты от Минобороны РФ за время службы

CentralAsia (CA) - Гражданин, в отношении которого было отменено решение о призыве в рамках частичной мобилизации, должен получить выплату от Министерства обороны РФ. Об этом РБК сообщили на горячей линии по вопросам мобилизации.

«Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время был приостановлен. Он должен получить выплаты от министерства (обороны) за то время, пока он на мобилизации»,— сказали на горячей линии.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 21 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что домой вернули 10 тыс. ошибочно мобилизованных.