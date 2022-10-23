Мобилизованные по ошибке получат выплаты от Минобороны РФ за время службы
- Азия и мир, политика
- 16:09, 23 октября 2022
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|Предыстория: Около 10 тыс. ошибочно мобилизованных вернули домой, - глава комитета Госдумы по обороне
CentralAsia (CA) - Гражданин, в отношении которого было отменено решение о призыве в рамках частичной мобилизации, должен получить выплату от Министерства обороны РФ. Об этом РБК сообщили на горячей линии по вопросам мобилизации.
«Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время был приостановлен. Он должен получить выплаты от министерства (обороны) за то время, пока он на мобилизации»,— сказали на горячей линии.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 21 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что домой вернули 10 тыс. ошибочно мобилизованных.
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