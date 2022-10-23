В российском Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом, есть погибшие. Видео

CentralAsia (CA) - В Иркутске (Россия) на двухэтажный жилой дом упал истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Падение военного самолета привело к пожару, открытое горение уже ликвидировано.

«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — говорится в сообщении.

На месте крушения начался пожар, его площадь составляет 200 кв. м.

Погибли два пилота истребителя, сообщили в МЧС. «Жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован», — заявили в ведомстве.

В доме, на который упал Су-30, проживают пять человек, во время крушения их не было дома, сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

«Уточненный адрес пострадавшего дома — переулок 2-ой Советский, 4. В нем проживает 5 человек. В момент трагедии их не было дома. Предложили им временное размещение», — рассказал он.

Мэр Иркутска ввел на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Он был введен с 20:00, сообщает городская администрация.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что из-за падения истребителя в частном секторе в Иркутске без света остались 150 домов.

«Объединенная авиастроительная корпорация» уточнила, что разбился Су-30СМ, он выполнял приемо-сдаточный полет. В ОАК создали комиссию для расследования крушения. «Степень ущерба на земле устанавливается. Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами», — добавили в корпорации.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Его начали эксплуатировать в 1992 году. Су-30СМ — модернизированная версия самолета, на которой установлены двигатели АЛ-31ФА с управляемым вектором тяги. Первый полет данная модификация провела в сентябре 2012 года.

По факту крушения СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ведомстве сообщили, что истребитель летел без боекомплекта. Для помощи с расследованием в Иркутск направили следователей-криминалистов из центрального аппарата СК.