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Шойгу созвонился с четырьмя министрами обороны за день
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) -  Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Они обсудили ситуацию в Украине. Ллойд Остин стал четвертым министром обороны, кому Сергей Шойгу позвонил сегодня, 23 октября.

«23 октября 2022 г. состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

До этого Сергей Шойгу разговаривал с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, а также с министрами обороны Франции и Турции Себастьяном Лекорню и Хулуси Акаром. Во время разговора с министрами Шойгу рассказал о возможных провокациях со стороны Украины с применением «грязной бомбы» (маломощного ядерного оружия)

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