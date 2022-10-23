Шойгу созвонился с четырьмя министрами обороны за день

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Они обсудили ситуацию в Украине. Ллойд Остин стал четвертым министром обороны, кому Сергей Шойгу позвонил сегодня, 23 октября.

«23 октября 2022 г. состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

До этого Сергей Шойгу разговаривал с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, а также с министрами обороны Франции и Турции Себастьяном Лекорню и Хулуси Акаром. Во время разговора с министрами Шойгу рассказал о возможных провокациях со стороны Украины с применением «грязной бомбы» (маломощного ядерного оружия)