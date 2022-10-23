Бывший министр финансов Британии Риши Сунак выдвинулся в премьеры

Риши Сунак

CentralAsia (CA) - Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что баллотируется на пост премьер-министра вместо объявившей об отставке Лиз Трасс. Об этом Сунак сообщил сегодня, 23 октября, в Twitter, где указал причину, почему решил выдвинуться в премьеры.

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы сталкиваемся с серьезным экономическим кризисом»,— написал экс-министр (цитата по Reuters). «Вот почему я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра»,— объявил Риши Сунак.

Также официально об участии в выборах объявила лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Ожидается, что в них примет участие бывший премьер Борис Джонсон, чьим преемником была проработавшая в качестве главы правительства рекордные 45 дней Трасс.

Ранее политический редактор The Times Стивен Суинфорд сообщил о том, что Джонсон и Сунак не смогли договориться по поводу возможной совместной работы в будущем правительстве.