Монгольские шахматисты завоевали 25 медалей на чемпионате Азии среди юниоров

CentralAsia (MNG) - 13-22 октября 2022 года на острове Бали, Индонезия, успешно завершился юношеский шахматный турнир Чемпионата Азии по отбору лучших.

На Чемпионате Азии (Бали, Индонезия) среди юношей и девушек от 8 до 18 лет монгольская сборная заняла первое место. Соревнования проходили по классическим шахматам, рапиду и блицу.

В турнире 462 юных шахматиста из 20 стран Азии соревновались в своем мастерстве, креативности, выносливости и интеллекте, чтобы определить чемпионов континента. Участвовали и добились больших успехов 36 юных спортсменов и тренеров из Монголии. Спортсмены Монголии завоевали 8 медалей в личном зачете и 17 медалей в командном зачете, всего 25 медалей.

Хуслэн Эрдэнэбаяр, заместитель мастера спорта школы № 52 аймака Төв, клуба «Хан-Алтай», стал 10-м монгольским шахматистом, завоевавшим звание чемпиона Азии в стандартном или классическом разряде, и получил звание мастера Всемирная шахматная федерация.

Спортсменка из аймака Говьсумбэр и академии «Мончесс» Маргад Мөнхпурэв привезла домой 36-ю медаль чемпионата Азии в стандартной категории.

Классические шахматы:

Личный результат:

В категории девочек 13-14 лет: WMK Э. Хуслэн — золото

В категории девочек 11-12 лет: М. Маргад — бронза

Командная награда:

В категории 8-летних девочек: И. Цэлмуун, О. Оюун-Эрдэнэ, М. Мишээл — бронза.

В категории юношей 10 лет: Т.Тувшинтулга, С.Баярдуурэн и М.Ананд — бронза.

В категории 12-летних девочек: М.Маргад, Г.Урангоо, Б.Уянгалянхуа — серебро.

В категории девочек 14 лет: Э.Хуслен, А.Энхрий и А.Эмуужин — серебро.

В категории юношей 14 лет: Б.Тэнуунболд, Б.Алдар, и Б.Оргилон — серебро.

Рапид:

Личный результат:

В категории юношей до 18 лет: Х.Итгэлт — серебро.

В категории девочек М.Цэлмэг — серебро.

Командная награда:

В категории юношей 8 лет: М.Батзолбоо,З.Өнөмөнх и С.Амарбаяр - бронза

В категории юношей 10 лет: Т.Түвшинтулга М.Ананд и С.Баярдүүрэн — бронза

В категории 8-летних девочек: И.Цэлмүүн ,О.Оюун-Эрдэнэ и Э.Болортунгалаг — бронза

В категории 10-летних девочек: М.Цэлмэг и Б.Буянхишиг — серебро

В категории 12-летних девочек: Г.Урангоо, М Маргад и Б.Уянгалянхуа — серебро

В категории девушек 14 лет: Э.Хүслэн, Э.Эмужин и Э.Энхрий — серебро

Блиц:

Личный результат:

В категории юноши 17-18 лет: М.Амилал — золото

В категории девочек 8 лет: И.Цэлмуун — серебро

В категории юношей 13-14 лет: Б.Тэнуунболд — серебро

В категории юноши 17-18 лет: Х.Итгэлт — серебро

Командная награда:

В категории 8-летних девочек: И.Цэлмуун, М.Мишээл и О.Оюун-эрдэнэ — серебро

В категории юношей 8 лет: Ш.Амарбаяр, Б.Бат-Амгалан и З.Өнөмөнх — серебро

В категории девочек 12 лет: Г Урангоо, М.Маргад и Б.Уянгалянхуа — бронза

В категории девушек 14 лет: Э.Хүслэн, А.Энхрий и А.Эмужин —бронза

В категории юношей 14 лет: Б.Тэнүүнболд, Б.Оргилон и Б.Алдар — серебро

В категории юношей до 18 лет: М.Амилал, Х.Итгэлт и Э.Амгалантэнгис — золото.

Традиционно Монголия является сильным шахматным игроком на мировой арене, как взрослая, так и детско-юношеская сборные показывают хорошие результаты на международных соревнованиях.

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