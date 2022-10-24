Г.Болор-Эрдэнэ завоевал бронзовую медаль Гран-при «Манчестер – 2022» по паратхэквондо

Г. Болор-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - Г. Болор-Эрдэнэ, 5-кратный чемпион мира по паратхэквондо, завоевал бронзовую медаль в соревнованиях Гран-при «Манчестер – 2022».

С 20 по 23 октября в Манчестере, Англия, прошел третий этап серии Гран-при по олимпийскому тхэквондо «Манчестер-2022», где он стал обладателем бронзовой медали в категории К44 по паратхэквондо в весовой категории до 63 кг среди мужчин.

На данном этапе в восьми олимпийских весовых категориях за медали и рейтинговые очки боролись 256 спортсменов из 61 страны.

Г. Болор-Эрдэнэ и Х. Энхтуяа выступали под руководством тренера сборной Монголии Д. Батнасан на Гран-при «Манчестер - 2022», а в качестве судьи выступил международный судья Н.Эрдэнэбаатар.

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