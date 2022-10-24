В Монголии трудоустроены 7 тысяч граждан из 92 стран

CentralAsia (MNG) - В Монголии по состоянию на третий квартал текущего года 7 тыс. граждан 92 иностранных государств работают за заработную плату и доходы по трудовым договорам, а также занимаются волонтерской деятельностью.

Количество работающих иностранцев увеличилось на 1,3 тысячи (22,3 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,8 тысячи (13,3 процента) по сравнению с предыдущим кварталом. Из них 6,2 тысячи (88,1 процента) мужчин и 0,8 тысячи (11,9 процента) женщин.

56,5% иностранных граждан, работающих по трудовым договорам, являются выходцами из Китая, 5,3% – Республики Индии, 4,9% – Социалистической Республики Вьетнам, 4,5% – Российской Федерации, 3,8% – Республики Корея, 3,1% – США, 3,1% – Турецкой Республики, 2,8% – Австралии, 2,7% – Филиппин, 2,4% – Южной Африки и 10,9 процента из других стран.

2,9 тыс. (40,8%) работающих иностранцев проживает в Улан-Баторе, 2,4 тыс. (33,7%) – в центре страны, 1,1 тыс. (15,8%) – на востоке страны, 0,4 тыс. (5,7%) – на западе страны, 0,3 тыс. (4,1%). процентов) находятся в Хангайском районе.

По уровню образования 3 (42,1 %) тысячи имеют диплом или высшую степень бакалавра, 2,5 (35,9 %) – техническое образование, 692 (9,8 %) – полное среднее образование, 604 (8,6 %) – специальное профессиональное. образование, 138 (2 процента) имеют базовое образование, а 109 (1,5 процента) имеют степень магистра и доктора наук, по данным Национального статистического комитета.

Также 3 (42,4%) тысячи из этих иностранцев являются специалистами, 1,6 (22,6%) тысячами являются техниками и помощниками младших специалистов, 0,9 (13,3%) тысячами являются производственными, строительными и кустарными рабочими, 0,7 (10,2%) тысячами являются менеджерами, 0,6 (8,2%) тыс. - операторы и монтажники стационарного оборудования и машин, 0,1 (1,8%) тыс. – разнорабочие, профессиональные, сопутствующие работы и работники сферы услуг, 64 (0,9%) – служащие и работники сферы обслуживания, 42 (0,6%) процентов) работает сотрудником по продажам и обслуживанию.

В третьем квартале 2022 года 2187 (31,1%) иностранцев, работающих в Монголии, заняты в добыче полезных ископаемых, 1641 (23,3%) - в строительстве, 866 (12,3%) - в образовании, 748 (10,6%) - в обрабатывающей промышленности, 513 (7,3%) работают в оптовой и розничной торговле, обслуживании автомобилей и мотоциклов, 419 (6,0%) работают в сфере транспорта и хранения, 205 (2,9%) работают в других сферах обслуживания и 455 (6,5%) работают в других отраслях.

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