Монголия начнет иммунизацию против рака шейки матки с 2023 года

CentralAsia (MNG) - Для женщин в Монголии рак шейки матки и рак молочной железы входят в число четырех наиболее распространенных видов рака, два других — это рак печени и рак желудка. В Монголии ежегодно около 300 женщин умирают от рака — одна из каждых 12 женщин умирает от рака шейки матки. В настоящее время под наблюдением в Национальном онкологическом центре Монголии находятся 3,4 тыс. женщин с диагнозом «рак шейки матки».

Почти все виды рака шейки матки вызываются ВПЧ (вирусом папилломы человека) – связь, которая была доказана более 20 лет назад британскими учеными Cancer Research. Вирус папилломы человека (ВПЧ) – это общее название группы вирусов, чрезвычайно широко распространенных во всем мире.

Известно более 100 типов ВПЧ, из которых не менее 14 являются онкогенными (так называемые вирусы высокого онкогенного риска).

Рак шейки матки — второй по распространенности вид рака среди женщин, проживающих в развивающихся странах. По оценкам, в 2018 году число новых случаев в этих странах составило 570 тыс. (84% от всех новых случаев в мире).

В Монголии в 2011-2012 годах была проведена вакцинация против рака шейки матки, и более 10 тыс. женщин получили 1-3 дозы вакцины против ВПЧ. Согласно исследованию, более 75% из них были защищены от рака шейки матки.

Поэтому министерство здравоохранения Монголии инициировало внесение поправок в закон об иммунизации для начала кампании иммунизации против ВПЧ в 2023 году. Монголия может получить 10 тыс. доз вакцины против ВПЧ по сниженной цене при поддержке ЮНИСЕФ.

Вакцина против ВПЧ позволяет предотвратить рак шейки матки, защищая людей от наиболее распространенных типов ВПЧ, которые вызывают 9 из 10 случаев рака шейки матки. Проходить вакцинацию против ВПЧ рекомендуется в возрасте 9–14 лет. Исследования, которые были недавно проведены в Соединенном Королевстве (одной из первых стран, внедривших вакцинацию против ВПЧ), показывают, что вакцинация против ВПЧ почти на 90% снизила число случаев предраковых поражений и рака шейки матки среди первых групп, получивших вакцину. Швеция прогнозирует, что элиминация рака шейки матки в стране может быть достигнута в течение пяти лет; это означает, что через пять лет показатель заболеваемости этим видом рака в стране должен снизиться до 4 новых случаев на 100 тыс. женщин в год.

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