Вице-спикер Аюурсайхан назначен министром труда и социальной защиты

CentralAsia (MNG) - Вице-спикер парламента Монголии Аюурсайхан Төмөрбаатар назначен министром труда и социальной защиты населения. Аюурсайхан Төмөрбаатар окончил Университет Докуз Эйлюль (Dokuz Eylül Üniversitesi) со степенью бакалавра экономики в 1999 году. Изучал международную экономику в Сеульском национальном университете. Аюурсайхан Төмөрбаатар имеет 22-летний политический стаж.

28 сентября бывший министр труда и социальной защиты Сарангэрэл Даваажанцан была снята с должности министра после того, как своими словами возмутила общественность. В частности, г-жа министр сравнила жизнь граждан с подошвами (неприкасаемыми или нижними), заявив: «Наше министерство называет бедные семьи «подошвенными» семьями. Их выучат на парикмахеров».

Люди опасаются, что в Монголии вскоре останется только два социальных класса: очень бедные (или «подошвенные», как называла их Сарангэрэл) и высший класс. Они говорят, что жить в среднем классе становится все труднее и труднее.

Юристы, например, подчеркивают, что тот факт, что г-жа министр дискриминировала граждан, называя их «подошвами», нарушает Конституцию Монголии и не свидетельствует о соблюдении прав человека. В частности, статья 14.2 Конституции гласит, что никто не может подвергаться дискриминации по признаку этнического происхождения, языка, расы, возраста, пола, социального происхождения и положения, имущества и имущества, рода занятий и должностного положения, религии и совести, убеждение, мнение и образование.

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