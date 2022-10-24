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На границе России с Грузией убрали мобильные военкоматы
Предыстория: МВД России решило развернуть мобилизационный пункт на границе с Грузией

CentralAsia (CA) -  Мобильные военкоматы убраны с российско-грузинской границы в Северной Осетии. Они были развернуты на фоне массового пересечения границы россиянами после объявления мобилизации в РФ. Местные власти поручили убрать военкоматы 21 октября.

Мобильные пункты призыва сняты с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг», сообщила пресс-служба главы Северной Осетии ТАСС. Они проработали там несколько недель. Местные власти сообщили о стабильной ситуации на границы и снижении потока граждан, которые отправляются в Грузию.

В России 21 сентября была объявлена мобилизация. На этом фоне многие россияне стали уезжать из страны, что привело к большим очередям на границах. Очереди доходили до нескольких тысяч автомобилей, людям приходилось стоять в них больше суток.

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