Грузы, перевезенные монгольским авиатранспортом, увеличились на 6152,5 тыс. тонн

CentralAsia (MNG) - За 9 месяцев текущего года объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, достиг 9 414,7 тонны, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6 152,5 (2,9 раза) тысячи тонн.

За указанный период воздушным транспортом было перевезено 13,9 тонн внутренних грузов, что на 1,3 тонны (10,3 процента) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нацстатком также сообщил, что объем международных перевозок грузов достиг 9 401,3 тонны, увеличившись на 6 151,7 (2,9 раза) тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Грузы, перевезенные воздушным транспортом, в сентябре текущего года достигли 942,1 тонны, что на 31,9 тонны (3,5 процента) больше, чем в предыдущем месяце. В основном это произошло за счет увеличения на 31,8 (3,5 процента) тонны международных грузов.

Количество авиапассажиров за девять месяцев 2022 года достигло 675,1 тыс. человек и увеличилось на 560,5 тыс. человек (5,9 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажиропоток воздушным транспортом в сентябре текущего года достиг 106,8 тысячи, что меньше на 22,4 тысячи (17,4 процента) по сравнению с предыдущим месяцем. Это вызвано снижением пассажиропотока на маршрутах в Сеул, Франкфурт, Токио, Стамбул и Пусан.

За 9 месяцев текущего года количество внутренних пассажиров воздушным транспортом достигло 245,3 тыс. человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 183,3 (в 4 раза) тыс. человек. Это произошло за счет увеличения пассажиропотока по Оюу-Толгойскому маршруту на 161,8 тыс. пассажиров, Таван-Толгойскому маршруту – 7,1 тыс. пассажиров, Ховдскому маршруту – 5,6 тыс. пассажиров, Өлгийскому маршруту – 4,6 тыс. пассажиров, Улиастайскому маршруту – 3 тыс. пассажиров.

За девять месяцев текущего года пассажиропоток международных авиаперевозок достиг 429,8 тыс. человек, что на 377,1 (в 8,2 раза) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это повлияло увеличение на 178 000 пассажиров на Сеульском маршруте, 69 600 пассажиров на Стамбульском маршруте, 33 700 пассажиров на Франкфуртском маршруте, 29 000 пассажиров на Токийском маршруте, 12 000 пассажиров на Пусанском маршруте, 7 000 пассажиров на Ханойском маршруте и 6 800 пассажиров на Улан-Удинском маршруте.

Выручка национальных авиаперевозчиков за 9 месяцев текущего года достигла 331 млрд тугриков (примерно $ 98 млн), увеличившись на 211,6 млрд тугриков (примерно $62,7 млн) (в 2,8 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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