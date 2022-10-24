Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Борис Джонсон

CentralAsia (CA) - Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон отказался от участия в выборах нового главы правительства королевства, он не будет баллотироваться на пост главы Консервативной партии (тори). Об этом пишет Sky News.

«Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время», — сказал Джонсон.

Поддержка тори была «привлекательна», были хорошие шансы на возвращение в кресло премьер-министра королевства, продолжил он, указав при этом, что эффективное управление невозможно в условиях отсутствия «единой партии в парламенте». Экс-премьер отметил, что ему не удалось достичь соглашения с экс-главой Минфина Риши Сунаком и младшим министром по торговым отношениям Великобритании Пенни Мордонт. В связи с этим, пояснил Джонсон, лучшим решением является отказ от баллотирования в премьеры и поддержка в адрес победителя.

Джонсона публично поддерживали 59 депутатов-консерваторов, хотя он сам утверждает, что его выдвижение поддерживают 102 депутата-тори, для продолжения предвыборной гонки ему было необходимо заручиться голосами 100 членов парламента. Больше всего поддержки у Сунака — 144 голоса.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, отработав на посту 45 дней, ушла в отставку после того, как ее план по экономическому развитию привел к обвалу рынков и фунта. Ее срок в должности главы правительства стал самым коротким за всю историю Соединенного Королевства.