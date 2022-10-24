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В монгольскую флебологию внедряют самую современную немецкую технологию лазерной терапии

CentralAsia (MNG) -  «SES»/AMU (Senior Specialist Service)/организация, базирующаяся в Бонне, Германия, консультирует улан-баторскую больницу ИВЭН по методам и способам лечения заболеваний вен. По просьбе больницы ИВЭН доктор Хартманн, специалист организации «SES» и врач-флеболог Венского центра флебологии во Фрайбурге прибыл в Монголию.

Монгольская больница ИВЭН флебологии и лимфологии - это, прежде всего, сложившийся коллектив сосудистых хирургов-флебологов, общих хирургов, врачей ультразвуковой диагностики экспертного уровня. Больница стала применить современные, технологичные, малотравматичные методики(лечение лазером, эхо-склеротерапия, минифлебэктомия и пр.), появление которых, без преувеличения, явилось революционным событием в современной флебологии.

«Я приезжал в больницу ИВЭН 3 раза. Первый раз я приехал на две недели. Второй раз я приехал на три недели. Сейчас я здесь буду на две недели. Когда я впервые приехал, в больнице «Ивэн» проходили обследование и лечение пациента с заболеванием вен. Каждое посещение расширяло спектр лечения и услуг в этой больнице. Команда, которая предоставляет определенные виды лечебных услуг монголам в Монголии, аналогичные видам лечения, предоставляемым пациентам в Германии. Можно сказать, что они на пути к уровню европейской больницы. Эта команда постоянно изучает новые методы и методики лечения, внедряемые в нашем центре», — сказал доктор Хартманн.

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