Токаеву предлагали покинуть Казахстан во время январских беспорядков, - бывший глава администрации президента РК

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Во время январских событий в Казахстане президенту Касым-Жомарту Токаеву предлагали покинуть страну. Об этом в интервью рассказал председатель мажилиса Ерлан Кошанов, который в то время возглавлял администрацию главы государства.

«Я точно не знаю, кто ему предлагал покинуть страну и уехать в более безопасное место. Мы знаем, что такое было, но кто именно ему предлагал - я не знаю», - сказа он.

Кошанов рассказал, что стал свидетелем того, как в кабинет главы государства зашёл сотрудник СГО (охрана президента) и сообщил о возможном нападении на Акорду и необходимости переезда в безопасное место.

«Я расскажу одну историю, которая случилась на моих глазах. Когда в Алматы и в регионах происходили беспорядки, сотрудник охраны, я был тогда в кабинете президента, зашел и сказал: «господин президент, на Акорду возможно нападение, нам нужно увести вас в безопасное место». Но это правильно, это была их работа. Но тогда я увидел президента с другой стороны. Он очень жестко ответил: «Я никуда не пойду, что бы ни случилось, я увижу это здесь», - сказал он.

По его словам, во время январских событий Токаев не покидал Акорду в течении 10 дней.

По словам Кошанова, в начале января администрация президента работала в усиленном режиме. Каждые три часа под руководством Токаева проводилась работа штаба.

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