82-летний монгол создал зеленый оазис посреди пустыни Гоби

82-летний Бараадууз Дэмчиг

CentralAsia (MNG) - 82-летний монгол посвятил последние три десятилетия своей жизни заботе о зеленом оазисе посреди пустыни Гоби.

Бараадууз Дэмчиг часто упоминается как живое доказательство того, что человек может бороться с опустыниванием. Его оазис площадью 16 гектаров вызывающе возвышается над бесплодной пустыней Гоби, где на многие мили не видно никакой другой растительности.

Все началось в начале 1990-х годов, когда монгольский фермер решил посадить овощи в засушливой земле, но его работа буквально сдулась ветром. Именно тогда он понял, что ему нужны сильные деревья для защиты своего сада, и начал сажать вязы.

По данным правительства Монголии, опустынивание затрагивает почти 98% крупнейшей провинции Монголии Өмнөговь, и земля Бараадууз Дэмчиг не является исключением. В 1992 году, когда он пытался посадить капусту на этой земле, пыльные бури выдули хрупкие растения прямо из земли. Он понял, что ему нужна стена, чтобы остановить сильный ветер, но не просто стена, а живая…

Бараадууз начал выращивать вязы вокруг своего сада в пустыне Гоби, и результаты были не чем иным, как впечатляющими. Расцветал не только его сад, но и его небольшая плантация деревьев, и люди начали обращать на это внимание. Хотя его 16 гектаров кажутся незначительными по сравнению с кажущейся бесконечной пустыней Гоби, Бараадууз Дэмчиг подсчитал, что на своей земле он вырастил более 400 000 деревьев, многие из которых были проданы фермерам, заинтересованным в том, чтобы последовать его примеру.

Глядя на бесплодную пустошь, окружающую зеленый оазис Бараадууз, становится до боли очевидно, что немногие растения могли бы расти на этом растении без ухода и защиты. И все же монгольский фермер уже несколько десятков лет выращивает облепиху, малину и другие плодовые кустарники.

Бараадууз Дэмчиг думал, что он слишком стар, чтобы заботиться об оазисе, поэтому эстафету передали его внуку, но честолюбие и настойчивость старого фермера стали легендами среди общин, граничащих с пустыней Гоби, и его часто приводят в пример монгольские власти.

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