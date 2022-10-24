Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека партии

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает Акорда.

«Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене. Искренне желаю, чтобы под вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии», – отмечается в телеграмме.

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