Последнее письмо Джона Леннона продали 62,7 тыс. долларов

Джон Леннон

CentralAsia (CA) - Последнее письмо британского музыканта, основателя The Beatles Джона Леннона, которое он написал за несколько часов до смерти, продали на аукционе Gotta Have Rock and Roll почти за 64 тысячи долларов, сообщает TMZ.

Стоимость письма, как ожидалось, должна была составить 30-50 тысяч долларов, но к концу многодневного аукциона количество претендентов на лот увеличилось, а его цена выросла.

Точная сумма сделки составила 63 750 долларов. Торги продолжались 17 дней. Покупатель захотел сохранить анонимность.

Леннон написал это письмо своему бухгалтеру Барри Николсу за несколько часов до гибели. В письме музыкант перечислил имена трёх доверенных лиц, которые могли голосовать на ежегодном собрании корпорации Beatles от имени Леннона.

В декабре 1980 года Джону Леннону, выходящему из студии звукозаписи вместе с женой Йоко Оно, пять раз выстрелили в спину. Музыкант скончался в больнице. Его убийца Марк Чепмен впоследствии признался, что убил артиста «для славы». Чепмен отбывает пожизненное заключение в исправительном учреждении Грин-Хейвен к северу от Нью-Йорка.

