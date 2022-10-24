Перестановки в китайской элите. Кто вошел в новый состав Постоянного комитета Политбюро?

CentralAsia (CA) - В Китае объявлен новый состав ЦК и политбюро компартии. Действующий лидер Си Цзиньпин сохранил пост генсека, но обновилась остальная партийная верхушка.

Кто вошел в новый состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК?

Ли Цян, секретарь парткома Шанхая

Ли Цян

Ли Цян родился в 1959 году в восточной провинции Чжэцзян, в июле 2022 года ему исполнилось 63 года. Получил образование по специальности «Механизация» в Чжэцзянском институте сельского хозяйства в Нинбо, а также экономическое образование в Центральной партийной школе и Гонконгском политехническом университете. Трудовую деятельность начал в 1976 году рабочим на фабрике, затем перешёл на комсомольскую работу. В 24 года вступил в КПК.

Порядка трех десятилетий проработал в родной провинции Чжэцзян, в частности в 2004—2007 годах работал под прямым руководством на тот момент главы её парткома Си Цзиньпина, чьим протеже теперь называется. В 2015 году сопровождал того во время визита в США. С 2011 года заместитель главы парткома родной провинции и при этом в 2012—2016 годах её губернатор.

В 2016—2017 годах глава парткома провинции Цзянсу.

С октября 2017 года глава Шанхайского горкома партии.

До 20-го съезда считалось вполне возможным его попадание в Постком Политбюро ЦК КПК в 2022 году, как представителя «шестого поколения» руководителей КНР, его даже называли одним из главных кандидатов Си Цзиньпина для продвижения в Постоянный комитет Политбюро. Высказывалось мнение, что он может занять пост премьер-министра. По другой версии, он мог стать преемником Чжао Лэцзи во главе ЦКПД. В то же время считалось, что политические перспективы Ли Цяна омрачила вспышка COVID-19 в Шанхае ранее в 2022 году.

После 20-го съезда КПК в октябре 2022 года Ли Цян был избран членом Посткома Политбюро 20-го созыва. Вероятно, он станет новым главой правительства Китая в марте 2023 года. Подтверждением тому стала публикация списка членов ПК Политбюро 20-го созыва: имя Ли Цяна идет вторым после Си Цзиньпина, что говорит о том, что он может быть назначен на пост премьера.

Чжао Лэцзи, секретарь комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва

Чжао Лэцзи

Чжао Лэцзи родился в 1957 году в северо-западной провинции Цинхай, в марте этого года ему исполнилось 65 лет. По национальности ханец. Изучал философию в Пекинском университете, который окончил после учёбы в 1977-80 годах. В 2002-2005 годах без отрыва от работы, обучался в аспирантуре Партийной школы при ЦК КПК — по специальности политология.

В 1995—1997 годах вице-губернатор провинции Цинхай. В 1997—1999 годах глава горкома КПК города Синин, одновременно зам. главы парткома пров. Цинхай. В 1999—2003 годах губернатор провинции Цинхай. В начале 2003-2007 годов занимал должность секретаря парткома провинции Цинхай, а в 2007-2012 - возглавлял партком северо-западной провинции Шэньси. В 2012 году он вошел в состав Политбюро ЦК КПК 18-го созыва. В 2017 году был избран в состав Постоянного комитета Политбюро 19-го созыва и назначен на должность секретаря Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины.

Аналитики полагают, что после избрания в состав ПК Политбюро 20-го созыва Чжао Лэцзи будет назначен на должность главы парламента - председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), так как его имя значится третьим в списке обновленного состава ПК Политбюро. Перед ним только генеральный секретарь ЦК КПК 20-го созыва, председатель КНР Си Цзиньпин и Ли Цян, который с высокой долей вероятности станет премьером Госсовета КНР.

Утверждается, что он на протяжении многих лет знал семью Си Цзиньпина. Считается доверенным лицом того и ближайшим соратником, его выдвиженцем в посткоме Политбюро.

Ван Хунин, партийный идеолог

Ван Хунин

Ван Хунин родился в 1955 году в Шанхае, в октябре этого года ему исполнилось 67 лет. Окончил юридический факультет (по другим данным — факультет международных отношений) Фуданьского университета, где учился в 1978—1981 годах, магистр права, затем в 1981—1989 годах преподавал там же, вел научную работу. В 1988—1989 годах приглашенный исследователь в Университете Айовы и Калифорнийском университете в Беркли.

В 1989—1994 годах декан факультета международных отношений Фуданьского университета, в 1994—1995 годах декан юрфака.

С 1995 года работает в Центре изучения политики при ЦК КПК, где с апреля 1998 года замдиректора, а с октября 2002 года директор (заведующий). Его указывают как принимавшего непосредственное участие в разработке концепции «трёх представительств» генсека Цзян Цзэминя. Также с ним связывают «теорию научного развития» Ху Цзиньтао.

В 2007—2012 годах секретарь ЦК КПК (17 созыва). В 2012 году стал членом Политбюро ЦК КПК 18-го созыва, в 2017 году был избран в состав ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. Его считают одним из архитекторов концепции Си Цзиньпина о «китайской мечте» - широко продвигающейся стратегии возрождения китайской цивилизации.

Ван Хунин является одним из ведущих идеологов Коммунистической партии Китая.

Согласно прогнозам, Ван Хунин может быть назначен на должность председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган).

Цай Ци, секретарь парткома Пекина

Цай Ци

Цай Ци родился в 1955 году в восточной провинции Фуцзянь, в декабре этого года ему исполнится 67 лет. По национальности ханец. Получил образование в Фуцзяньском педагогическом университете. Вступил в партию в двадцатилетнем возрасте. В поздние годы культурной революции работал на селе. До 1999 года работал в провинции Фуцзянь.

С 1999 по 2014 год работал в провинции Чжэцзян, достиг должности заместителя губернатора (с 2013), перед чем с 2010 года являлся заворготделом парткома КПК провинции. Там же познакомился с Си Цзиньпином, который в те годы возглавлял партком провинции. Цай Ци относят к так называемой «Чжэцзянской армии» Си Цзиньпина.

В 2014—2016 годах заместитель управляющего делами Комитета по национальной безопасности ЦК КПК.

С 2016 года заместитель мэра, и. о. мэра, с 2017 года мэр и с того же года глава Пекинского горкома КПК. Ещё до назначения главой Пекина газета South China Morning Post называла Цай Ци близким соратником Си Цзиньпина.

Дин Сюэсян, доверенное лицо и политический советник

Дин Сюэсян

Дин Сюэсян родился в 1962 году в восточной провинции Цзянсу, в сентябре 2022 года ему исполнилось 60 лет. По национальности ханец. В 1978—1982 годах обучался в Университете Яньшань по технической специальности. Также впоследствии окончил управленческий факультет Фуданьского университета как магистр, занимался там для этого в 1989—1994 годах. Трудовую деятельность начал в августе 1982 года. В 1982—1984 годах научный работник Шанхайского НИИ материалов, где затем прошёл путь до директора (1996—1999, заместитель с 1994). В 1999—2001 годах замдиректора Шанхайской научно-технологической комиссии.

В 2001—2004 годах возглавлял шанхайский район Чжабэй. В 2004—2013 годах на различных должностях в Шанхайском горкоме КПК, член его посткома с 2007 года. Как отмечают, к марту 2007 года восходит его связь с Си Цзиньпином, который возглавил тогда Шанхайский горком партии.

В 2013 году, когда Си Цзиньпин стал председателем КНР, Дин Сюэсян переехал в Пекин и занял должность заместителя начальника Секретариата ЦК КПК и начал выполнять функции главы администрации нового лидера Китая.

По итогам XIX съезда Компартии Китая вошел в состав Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. С 2017 года является начальником Секретариата ЦК КПК.

По некоторому мнению, он может сменить Ван Хунина в посткоме Политбюро ЦК КПК 20-го созыва. В отчете Asia Society перед 20-м съездом партии Дин указывался как «фактически начальник штаба Си, также отвечающий за его личную безопасность, что означает, что он входит в круг самых доверенных лиц Си».

Ожидается, он станет первым вице-премьером Госсовета КНР.

Ли Си, секретарь парткома провинции Гуандун

Ли Си

Ли Си родился в 1956 году в северо-западной провинции Ганьсу, в октябре этого года ему исполнилось 66 лет. По национальности ханец. Трудовую деятельность начал в 1975 году. Выпускник факультета китайского языка и литературы Северо-Западного педагогического института.

До 2011 года работал в провинции Шэньси. Причислялся к так называемой Shaanxi Gang, близкой к Си Цзиньпину; работал в Шэньси, когда её возглавлял с 2007 по 2012 год доверенное лицо Си Чжао Лэцзи.

В 2013-2014 годах занимал должность заместителя секретаря парткома Шанхая, в 2014-2015 годах был заместителем секретаря парткома провинции Ляонин и ее губернатором. В 2015-2017 годах он занимал должность секретаря парткома провинции Ляонин.

В 2017 году Ли Си вошел в состав Политбюро ЦК КПК 19-го созыва, а также был назначен секретарем парткома южной провинции Гуандун - важного промышленного региона Китая.

По итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва Ли Си был назначен на должность секретаря Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины, сменив на этом посту Чжао Лэцзи.

Оба Ли, Цай и Дин — четыре новичка, ранее не входившие в состав Посткома Политбюро. Они заменили четырех бывших членов ПК Политбюро, которые не вошли в ЦК по итогам XX съезда: 67-летнего главу китайского правительства Ли Кэцяна, 72-летнего председателя ПК ВСНП Ли Чжаньшу, 67-летнего председателя ПК НПКСК Ван Яна и 68-летнего первого вице-премьера Хань Чжэна. До сессии ВСНП в марте 2023 года они будут продолжать исполнять свои должностные обязанности.