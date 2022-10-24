Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление председателю КНР Си Цзиньпину в связи с успешным проведением XX съезда Коммунистической партии Китая и его переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета партии.

В поздравлении в частности говорится:

«Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается беспрецедентных успехов. Ваша дальновидная и мудрая политика, проводимые Вами широкомасштабные реформы служат прежде всего коренному улучшению жизни китайского народа, укреплению устойчивого развития страны».

Глава государства выразил уверенность, что все новые планы и инициативы, объявленные Си Цзиньпином, внесут достойный вклад в процветание китайского государства и еще больше повысят его международный авторитет.

Особо подчеркивается, что сегодня Китай стал ведущим торговым партнером Узбекистана, и многоплановое сотрудничество между нашими странами динамично развивается по всем направлениям.

«Готов и далее продолжать дружеский и открытый диалог с Вами, моим дорогим братом. Уверен, что в будущем мы совместными усилиями обязательно поднимем взаимовыгодные узбекско-китайские отношения на еще большие высоты», — говорится в письме.

Узбекский лидер пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая - мира и долговечного процветания.