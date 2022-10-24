В Узбекистане в школах начнут изучать язык жестов и шрифт Брайля

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ «О дополнительных мерах по развитию узбекского жестового языка и шрифта Брайля», сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

Согласно документу, с 1 января 2023 года в общеобразовательных школах и моноцентрах «Ишга мархамат» организуют курсы по обучению узбекскому жестовому языку и шрифту Брайля.

Лица с нарушениями зрения, слуха и речи, а также родители (опекуны) несовершеннолетних данной категории лиц будут проходить обучение бесплатно, другие граждане — на платной основе.

Наряду с этим, с 1 января 2023 года не менее 5% еженедельного эфирного времени на государственных телеканалах будет транслироваться с сурдопереводом, скрытыми субтитрами или «бегущими строками».

Начиная с 2024/2025 учебного года на должность педагогов специализированных образовательных учреждений для глухих и слабослышащих детей будут привлекаться кадры, владеющие только жестовым языком.

Кроме того, с 2023 года ежегодно в сентябре будет проводиться конкурс «Лучший сурдопереводчик», победители которого будут поощряться денежными призами.