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Следственный комитет назвал две версии крушения истребителя Су-30 в Иркутске
Предыстория: В российском Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом, есть погибшие. Видео

CentralAsia (CA) -  Самолет Су-30 мог упасть на жилой дом в Иркутске из-за отказа техники или ошибок пилотирования, говорится в телеграм-канале Следственного комитета РФ. Следователи изъяли образцы топлива, заправленного в самолет, а также забрали летно-техническую документацию на воздушное судно.

Представитель экстренных служб заявил «РИА Новости», что пилоты истребителя не смогли отвести его от жилого сектора из-за потери сознания. «Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета»,— сказал собеседник агентства, не приведя подробностей.

Истребитель Су-30 упал на двухэтажный деревянный жилой дом в черте города в секторе частной застройки 23 октября. В результате там начался пожар, погибли два пилота — заслуженный летчик-испытатель Максим Конюшин и майор Виктор Крюков, летчик-испытатель третьего класса. Жертв на земле не было.

Как уточнили в СК, борт принадлежал авиапредприятию. Истребители этого типа серийно выпускает Иркутский авиазавод. Самолет упал во время испытательного полета, боекомплекта на нем не было. СК завел уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). За совершение этого преступления грозит до 15 лет лишения свободы.

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