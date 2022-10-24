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Таджикистан и Узбекистан будут обмениваться конфиденциальной информацией

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимном обмене и защите конфиденциальной информации.

Международное соглашение стороны подписали в Ташкенте 2 июня 2022 года в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.

Отвечать за реализацию международного соглашения в Узбекистане будет Служба государственной безопасности.

МИД Узбекистана направит таджикской стороне соответствующее уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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