Таджикистан и Узбекистан будут обмениваться конфиденциальной информацией

- Узбекистан, политика
- 14:11, 24 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимном обмене и защите конфиденциальной информации.
Международное соглашение стороны подписали в Ташкенте 2 июня 2022 года в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.
Отвечать за реализацию международного соглашения в Узбекистане будет Служба государственной безопасности.
МИД Узбекистана направит таджикской стороне соответствующее уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
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