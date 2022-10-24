Российские войска наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, – Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска продолжают подготовку мобилизованных, проводят ротацию и продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 24 октября.

За минувшие сутки украинские силы отбили российские атаки в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

Всего за прошедшие сутки войска РФ нанесли 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.

Есть угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Белоруссии, включая применение иранских БПЛА, сообщает ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях войска РФ осуществляли обстрелы:

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григорьевка, Красное, Огирцево, Старица, Петро-Ивановка, Фиголевка, Хатнее, Красная Заря и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполовка, Каменка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополье, Новоселка и Железнодорожное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко;

на Южнобугском направлении войска РФ вели обстрелы в районах населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Среди них - Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригорьевка, Апрельское, Киселевка, Благодатовка, Новополтавка, Белогорка, Давыдов Брод и Трифоновка. Непосредственно от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадала инфраструктура Никополя и Ильинки Днепропетровской области.

Подтверждено уничтожение трех РСЗО БМ-21 «Град», эвакуацию около 70 раненых военнослужащих противника 22 октября в районе Михайловки Запорожской области.

Украинская авиация нанесла 11 ударов. Было поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники войск РФ. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БпЛА Shahed-136.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты российских войск.