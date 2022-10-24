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ISW: Украинские войска введут контрнаступательные операции в направлении Кременная и Сватово (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 23 на 24 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские источники утверждают, что украинские войска введут контрнаступательные операции в направлении Кременная и Сватово.

Выводы института:

Российские войска отразили украинские наземные атаки в западной части Донецкой области. Также на северо-западе Херсонской области.

Украинские и российские источники сообщили о боях под Северском, Соледаром, Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой на востоке Украины.

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