ISW: Украинские войска введут контрнаступательные операции в направлении Кременная и Сватово (карта военных действий в Украине)
- Азия и мир, политика
- 14:50, 24 октября 2022
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- Обновлено: 15:14, 24 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 23 на 24 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские источники утверждают, что украинские войска введут контрнаступательные операции в направлении Кременная и Сватово.
Выводы института:
Российские войска отразили украинские наземные атаки в западной части Донецкой области. Также на северо-западе Херсонской области.
Украинские и российские источники сообщили о боях под Северском, Соледаром, Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой на востоке Украины.
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