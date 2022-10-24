CentralAsia (UZ) - Мероприятия осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ пройдут в Самарканде 27-28 октября 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба секретариата Совета МПА СНГ.

«Сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ впервые пройдет в Узбекистане. В мероприятиях в очном формате примут участие руководители и члены парламентских делегаций стран, входящих в МПА СНГ, а также представители международных организаций, ученые и эксперты», - проинформировали в пресс-службе.

27 октября пройдут заседания постоянных комиссий Ассамблеи - по культуре, информации, туризму и спорту, по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, по политическим вопросам и международному сотрудничеству. В этот же день молодые парламентарии стран Содружества соберутся на заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. Кроме того, состоится заседание руководящего органа Ассамблеи - Совета МПА СНГ. Главы парламентских делегаций обсудят актуальные вопросы сотрудничества, подведут итоги проведенных в 2022 году мероприятий, заслушают информацию о мониторинге избирательных кампаний на пространстве СНГ.

54-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ состоится 28 октября. Планируется, что парламентарии рассмотрят большой блок модельных законов электоральной тематики. Депутатам и сенаторам также будет представлен ряд других законопроектов, с тем чтобы в дальнейшем они могли использовать их в национальных законодательствах стран Содружества.

Накануне основных мероприятий сессии, 25 октября, пройдет заседание Экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ и Регионального содружества в области связи.