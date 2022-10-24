В России за сутки выявили 7,3 тыс случаев COVID

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CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России стал минимальным с конца июля и составил 7,3 тысячи случаев, скончались 89 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

«В РФ выявлено 7 329 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 475 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 28,2%», - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 19 субъектах РФ, снижение - в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 22 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 672 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 343. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших. Снижение заболеваемости в РФ отмечается пятый день подряд.

За минувшие сутки скончались 89 человек, накануне сообщалось о 88 умерших. «Выздоровели за сутки 8 329 человек, или на 21,3% меньше в сравнении с 23 октября», - говорится в сообщении.