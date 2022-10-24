Глава украинского МИД заявил об отсутствии «грязных бомб» в Украине

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в распоряжении Украины нет «грязных бомб». По его словам, власти Украины не будут приобретать этот вид оружия, так как его страна привержена обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Наконуне, 23 октября, глава Минобороны России Сергей Шойгу в разговоре с министрами обороны трех стран заявил о возможном применении Украиной «грязной бомбы».

«Ложь России о якобы планах Украины применить «грязную бомбу» столь же абсурдна, сколь опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами»,— написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

23 октября, утром агентство «РИА Новости» опубликовало материал, в котором со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах» говорилось, что Украина якобы хочет взорвать «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию.

«Грязная бомба» — простой вариант радиологического оружия. Основной ущерб бомба приносит не за счет взрыва, а из-за распространения радиоактивного материала. Эксперты считают одним из видов «грязной бомбы» подрыв неядерных объектов, использующих радиоактивные материалы.

Ранее, 23 октября Сергей Шойгу разговаривал с министрами обороны Великобритании, Франции и Турции. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, в разговоре с ними Шойгу выразил «озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». После этого Сергей Шойгу созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Однако, как следует из сообщения Минобороны, о «грязных бомбах» они не говорили.

Украина стала безъядерным государством в связи с подписанием Будапештского меморандума в 1994 году на условии предоставления ей гарантий безопасности. Меморандум подписали лидеры Украины, России, Великобритании и США.