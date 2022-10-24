В Узбекистане всю неделю ожидается дождь и ветер

CentralAsia (UZ) - По Узбекистану всю неделю сохранится дождливая и ветреная погода, сообщает Узгидромет.

По всей территории республики ожидается переменная облачность.

В Каракалпакстане и Хорезмской области 26-28 октября без осадков. 29 октября местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 26 октября местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 26 и 29 октября 3-8° тепла, 27-28 октября 1-6° тепла, днем 11-16°.

В Бухарской и Навоийской областях 26-28 октября без осадков. 29 октября местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 26 октября местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 26-27 октября 11-16°, 28-29 октября 13-18°.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях 26 и 29 октября местами дождь, 27-28 октября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 26 октября местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 26 октября ночью 7-12° тепла, днем

12-17°; 27-28 октября ночью 3-8° тепла, днем 14-19°, 29 октября ночью 5-10° тепла, днем 12-17°.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях 26 и 29 октября местами дождь, 27-28 октября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 26 октября местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 26 октября ночью 7-12°, днем 15-20°; 27-29 октября ночью 5-10° тепла, днем 17-22°.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях 26 и 29 октября местами дождь, 27-28 октября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 26 октября местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 26 октября 5-10°, 27-29 октября 3-8° тепла, днем 13-18°.

В горных районах страны 26 и 29 октября временами осадки (дождь, снег), 27-28 октября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 26 октября местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 26 октября ночью и днем 4-9° тепла; 27-29 октября ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.