Эрдоган раскрыл содержание разговора с Путиным в Астане

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с российским коллегой Владимиром Путиным работают над решением продовольственного кризиса в «слаборазвитых» странах и хотят поставлять им не только зерно, но и удобрения. Об этом турецкий лидер заявил во время своего выступления в Диярбакыре, передает TRT Haber.

«В ходе нашей последней встречи с господином Путиным мы предприняли шаги, [чтобы выяснить], что мы можем передать слаборазвитым или неразвитым странам, в особенности странам Африки, за исключением, конечно, зерна. Что бы это могло быть? Удобрения. Потому что в странах с сильной засухой также необходимо устранить нехватку удобрений», — сказал Эрдоган, выразив надежду, что этот вопрос получится решить на следующей встрече с российским президентом.

По словам турецкого лидера, за последний месяц они с Путиным вели переговоры пять раз.

Последняя встреча лидеров России и Турции прошла 13 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, переговоры длились 1,5 часа. Эрдоган заявил, что Анкара готова оказывать содействие как для продолжения действующей сделки по зерновому коридору, так и для вывоза продовольствия и удобрений из России в «бедные страны» через Турцию.

Путин, со своей стороны, выразил сожаление, что в развивающиеся страны идет небольшая доля по продовольственным программам ООН. В начале сентября российский лидер говорил, что западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом зерна с Украины. Он называл сделку по зерну «очередным наглым обманом», так как только два из 87 судов отплыли с Украины в беднейшие страны.