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Сердар Бердымухамедов поздравил Си Цзиньпина с переизбранием
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление председателю КНР Си Цзиньпину в связи с успешным проведением XX съезда Коммунистической партии Китая и его переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета партии, передает TDH.

«В эти дни мировая общественность, в том числе туркменистанцы, уделили особое внимание этому событию, позволившему Китаю выйти на очередной этап развития в новую эпоху, имевшему большое значение в истории страны. Итоги XX съезда Коммунистической партии Китая показали, что китайский народ безоговорочно верит в своего вождя и курс на всестороннюю модернизацию, укрепление национального духа и улучшение условий жизни народа под вашим мудрым руководством.

Китай в последние десятилетия стал мировым экономическим, транспортным, научно-техническим центром со стабильно высокими темпами роста промышленного производства и комплексными программами жизнеобеспечения. Отрадно отметить, что за это время наши страны вышли на новый, более высокий уровень отношений, наладив стратегическое сотрудничество. Верю, что в течение ближайших пяти лет под вашим руководством экономическая мощь Китая еще более укрепится, а китайский народ будет развиваться и процветать», – говорится в телеграмме.

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