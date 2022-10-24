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Военком Киева предупредил, что мобилизация в Украине остается необходимостью

CentralAsia (CA) -  Начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве полковник Юрий Максимов заявил, что украинская армия нуждается в доукомплектовании. Поэтому мобилизация в Украине продолжится.

«Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наша армия на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большее количество личного состава сил обороны. Мобилизация будет продолжаться. Это необходимость»,— сказал Максимов в интервью украинскому агентству ТСН.

Полковник заявил, что мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины до 60 лет. Он напомнил, что за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. С целью выявления нарушителей требований законодательства о военной службе и воинской обязанности в Украине проводятся рейды, на которых вручаются повестки. Максимов добавил, что запрета на место вручения повестки на Украине нет.

15 августа Верховная рада Украины продлила военное положение, объявленное 24 февраля, и всеобщую мобилизацию на 90 дней, до 21 ноября.

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