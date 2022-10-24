Казахстан и Узбекистан совместно снимают исторический телесериал «Коркыт ата»

CentralAsia (KZ) - Начались съемки исторического телесериала «Коркыт ата». Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития Казахстана.
Съемочную площадку телесериала 23 октября посетил министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали.
Историческое произведение будет сниматься совместно телерадиокорпорацией «Казахстан» и «Агентством кинематографии» Узбекистана. Сериал будет состоять из четырёх частей.
Дархан Кыдырали предложил съёмочной группе использовать кобыз V-VІ веков, найденный исследователями Тюркской академии в Алтайских краях.
- Коркыт ата – тюркский поэт-песенник и композитор X века, выходец из степей «Сарыарка». Создатель кобыза, акын, сказитель, покровитель поэтов и музыкантов.
- Кобыз, также кыл-кобыз, нар-кобыз — казахский национальный струнный смычковый музыкальный инструмент.
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