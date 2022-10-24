В Таджикистане ожидаются сильные дожди, мокрый снег и сели

CentralAsia (TJ) - До 27 октября на территории Таджикистана прогнозируется неблагоприятная погода, выпадение обильных осадков в виде дождей в долинах, а в высокогорьях (свыше 1500 м) - переходящих в мокрый снег. Такие данные приводит Агентство по гидрометеорологии страны.

В отдельных районах Хатлонской области и районах республиканского подчинения (РРП) ожидается гроза. С 25 по 27 октября в отдельных горных и предгорных районах Согдийской (Пенджикент), Хатлонской областях (Шамсиддин Шохин), районах республиканского подчинения (Рашт, Тавильдара) и в Дарвазском районе возможны селевые явления.

В предгорных и горных районах прогнозируются заморозки.

В связи с этим Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне напоминает о своевременном сборе созревшего урожая, а еще не поспевший - укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

КЧС также призывает особое внимание уделить исправности электроприборов и сети во избежание пожаров, а для обогрева жилища углем просит заранее проверить дымоходы и исправность печей.

Водителям при движении в горной местности необходимо строго соблюдать скоростной режим и установленный интервал движения между автомобилями, ввиду высокой вероятности камнепадов и схода селей.

КЧС призывал ранее население, особенно в горных местностях, воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ, сбора дров, не отправлять детей на выпас скота, не выходить на рыбалку и охоту в горных районах.

Однако, к сожалению, не все граждане прислушиваются к данным рекомендациям, что приводит к плачевным результатам.

«23 октября примерно в 16:00 погибла 16-летняя жительница села Бадга сельского джамоата Шинг города Пенджикент. Девушка сорвалась с 80-метрового оврага во время выпаса домашнего скота на горном пастбище и погибла на месте падения. Тело было обнаружено и передано в правоохранительные органы», - сообщила пресс-служба комитета, и в очередной раз призвала жителей к бдительности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения