Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 243 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:22, 24 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 24 октября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 67 940 (+470) человек;
танков – 2 590 (+6) ед;
боевых бронированных машин – 5 295 (+11) ед;
артиллерийских систем – 1 673 (+6) ед;
РСЗО – 375 (+1) ед;
средства ПВО – 189 (+0) ед;
самолетов – 270 (+0) ед;
вертолетов – 245 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 370 (+9);
крылатые ракеты – 350 (+0);
корабли / катера – 16 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 4 044 (+5) ед;
специальная техника – 149 (+1).
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