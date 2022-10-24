экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 243 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 24 октября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 67 940 (+470) человек;

танков – 2 590 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 5 295 (+11) ед;

артиллерийских систем – 1 673 (+6) ед;

РСЗО – 375 (+1) ед;

средства ПВО – 189 (+0) ед;

самолетов – 270 (+0) ед;

вертолетов – 245 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 370 (+9);

крылатые ракеты – 350 (+0);

корабли / катера – 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 044 (+5) ед;

специальная техника – 149 (+1).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Перестановки в китайской элите. Кто вошел в новый состав Постоянного комитета Политбюро?
  • Минобороны РФ привело силы в готовность из-за «провокации с «грязной бомбой»
  • Бывший министр финансов Британии Риши Сунак выдвинулся в премьеры


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com