Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 243 дня военных действий

Азия и мир, политика

17:22, 24 октября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 24 октября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 67 940 (+470) человек; танков – 2 590 (+6) ед; боевых бронированных машин – 5 295 (+11) ед; артиллерийских систем – 1 673 (+6) ед; РСЗО – 375 (+1) ед; средства ПВО – 189 (+0) ед; самолетов – 270 (+0) ед; вертолетов – 245 (+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 370 (+9); крылатые ракеты – 350 (+0); корабли / катера – 16 (+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн – 4 044 (+5) ед; специальная техника – 149 (+1). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia