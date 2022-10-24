Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан для участия в саммите «Европейский союз – Центральная Азия»

CentralAsia (UZ) - 24 октября, пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов проинформировал о мероприятиях, запланированных на эту неделю.

На этой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет президента Совета Европы Шарля Мишеля. Повестка встречи включает обсуждение суверенитета Узбекистана и Европейского союза в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Также 27 октября Мирзиёев посетит столицу Казахстана Астану для участия в саммите «Европейский союз – Центральная Азия».