Минобороны РФ привело силы в готовность из-за «провокации с «грязной бомбой»

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CentralAsia (CA) - Министерством обороны РФ приведены в готовность силы и средства к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения из-за «готовящейся провокации с «грязной бомбой», заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса», — сказал он.

Ее целью он назвал обвинение России в применении оружия массового уничтожения в Украине и запуск в мире «мощной антироссийской кампании, нацеленной на подрыв доверия к Москве». Генерал напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении «восстановить ядерный статус Украины», а также «неоднократно призывал страны НАТО нанести удар» по России.

По имеющейся у Минобороны РФ информации, две украинские организации «имеют конкретные поручения по созданию так называемой «грязной бомбы», утверждает Кириллов. По его словам, «работы находятся на завершающей стадии».

«Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты.

По его словам, в Украине для создания «грязной бомбы» могут использоваться запасы радиоактивных веществ с трех действующих атомных электростанций — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровненской. Они располагают девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. т обогащенного до 1,5% оксида урана.

На выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС хранятся 22 тыс. содержащих уран-238 отработавших тепловыделяющих сборок, а также уран-235 и плутоний-239 — основные компоненты ядерного заряда, продолжил он.

«На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов «Буряковка», «Подлесный», «Россоха» может разместиться более 50 тыс. куб. м. радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для «грязной бомбы», — уверяет Кириллов.

Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат на двух шахтах из трех добывает урановую руду до 1 тыс. т в год, добавил он.

По утверждению Минобороны РФ, Киев рассчитывает замаскировать подрыв «грязной бомбы» «под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран». Подобные провокации Запад уже организовывал в Сирии, «когда «Белые каски» снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками», заключил генерал.

«Грязная бомба» — простой вариант радиологического оружия. Основной ущерб бомба приносит не за счет взрыва, а из-за распространения радиоактивного материала. Эксперты считают одним из видов «грязной бомбы» подрыв неядерных объектов, использующих радиоактивные материалы.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу созвонился с коллегами из Турции, Франции, Великобритании и США Хулуси Акаром, Себастьяном Лекорню, Беном Уоллесом и Ллойдом Остином и сообщил им о возможности применения Киевом «грязной бомбы». Позднее глава Госдепа Энтони Блинкен, министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли отвергли утверждения российской стороны.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал утверждения Москвы абсурдными и опасными и предложил МАГАТЭ отправить в Украину экспертов, поскольку Киеву «скрывать нечего».