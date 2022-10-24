Риши Сунак — первый в истории Британии премьер-министр азиатского происхождения

Риши Сунак // AP

CentralAsia (CA) - Спустя семь недель после поражения в первом в этом году состязании за пост лидера Консервативной партии Риши Сунак смог одержать победу во втором. После того как его единственная остававшаяся соперница в борьбе объявила о выходе из гонки, он оказался единственным ее участником, набравшим требуемые 100 голосов однопартийцев, и соответственно, победителем.

Би Би Си, 24 октября

Таким образом Сунак становится лидером партии тори, который по завершении формальных процедур станет первым в истории британским премьер-министром азиатского происхождения.

В августе бывший министр финансов Риши Сунак был одним из фаворитов гонки за место премьер-министра, освободившееся после отставки Бориса Джонсона в июле.

Однако убедить членов Консервативной партии тогда ему не удалось: они поставили на Лиз Трасс - и, как оказалось, ошиблись.

Вторая попытка занять высший пост в стране оказалась удачной, особенно после того, как Джонсон снял свою кандидатуру и соперником Сунака оказалась лишь сравнительно малоизвестная и не очень популярная Пенни Мордонт.

При этом, как сообщает Рейтер со ссылкой на депутатов парламента, Сунак отверг идею немедленного проведения всеобщих выборов, чего требовала оппозиция.

Кто такой Риши Сунак и какой из него может получиться лидер?

Во время летней кампании Сунак сосредоточился главным образом на экономике Великобритании, предлагая планы по ее выводу из кризиса.

Сунак тогда сказал в интервью Би-би-си, что лучше проиграет гонку за лидерство, чем "выиграет с помощью ложных обещаний" - явный намек на снижение налогов, обещанное его соперницей Лиз Трасс.

Трасс в итоге стала премьером, однако ее радикальные предложения по сокращению налогов без указания, где взять на это деньги, вызвали такую панику на рынках, что через месяц их пришлось отозвать.

В итоге попытка стать новой Тэтчер стоила Лиз Трасс премьерского поста.

Риши Сунак никак не комментировал недавние пертурбации на рынках, сказав, что выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы вывести страну из "глубокого экономического кризиса", а также объединить партию тори.

В воскресенье его поддержал "кризисный" министр финансов Джереми Хант, назначенный Лиз Трасс в попытке остановить волнения на рынке. По словам Ханта, Сунак сделает "выбор, необходимый для нашего долговременного процветания".