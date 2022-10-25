Меняющаяся среда безопасности в Северо-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) - Обострение напряженности, от провокаций Северной Кореи до последствий российского вторжения в Украину, подчеркивает провал существующих политических диалогов.

Безопасности Северо-Восточной Азии угрожают двусмысленные действия региональных акторов. Вторжение России в Украину и, как следствие, напряженные отношения со странами «Большой семерки», включая Японию, и недавние провокации Северной Кореи в совокупности меняют обстановку безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Эта опасная нестабильность еще больше ограничивает возможности других стран, таких как Монголия, для смягчения и нейтрализации любой эскалации.

Любой разговор об обстановке безопасности в Северо-Восточной Азии должен включать в себя аннексию Россией украинских территорий и недавние артиллерийские обстрелы и ракетные испытания Северной Кореи. Хотя война Москвы не затрагивает напрямую страны Северо-Восточной Азии, она, безусловно, вызвала волну политического, экономического и социального шока. Более того, есть вероятность, что действия Кремля укрепили решимость Пхеньяна активизировать свои испытания.

Последний раунд провокаций со стороны Северной Кореи оставляет Сеул и Токио мало надежды, но оставляет серьезные подозрения и недоверие. В Южной Корее растет поддержка Сеула в разработке собственного ядерного оружия для лучшей защиты от агрессии с Севера.

В то же время всемерные усилия Северной Кореи по наращиванию своего военного потенциала демонстрируют сохраняющуюся неуверенность Пхеньяна. Действия Северной Кореи подчеркивают десятилетия неудачных попыток дипломатии, включая ряд мирных диалогов и региональных инициатив, таких как шестисторонние переговоры, Улан-Баторский диалог и сеульская политика солнечного света.

В прошлом многоуровневые многосторонние диалоги и двусторонние попытки способствовали созданию платформ, на которых субъекты Северо-Восточной Азии могут обсуждать вопросы региональной безопасности за круглым столом. В частности, Монголия, будучи единственной страной Северо-Восточной Азии, имеющей стабильные отношения как с Северной, так и с Южной Кореей, служила стабильным актором для размышлений между конфликтующими сторонами. Однако в ретроспективе дипломатия, мирные диалоги и многосторонние коммуникации не достигли всеобъемлющего результата и не изменили поведение Пхеньяна. Изменение курса может быть в картах.

Существует также важный геополитический аспект безопасности Северо-Восточной Азии.Региональные игроки, такие как Россия, Китай, Япония и две Кореи, играют важную роль в поддержании регионального и глобального мира и безопасности. Россия и Китай, например, являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также государствами, обладающими ядерным оружием. Возможности Северной Кореи в области ядерного оружия в какой-то момент заставят политиков задуматься не только о том, станет ли Пхеньян, но и когда, наконец, ядерным государством. Уникальность геополитики Северо-Восточной Азии отражает сами ее вызовы.

Эта переплетенная динамика помогает объяснить, почему в регионе нет единой структуры безопасности, такой как Организация Североатлантического договора или совсем недавный AUKUS.

Учитывая сложность истории Северо-Восточной Азии, подход стран региона к поддержанию безопасности зависит от прочных двусторонних отношений, дипломатии и взаимопонимания между правительствами и народами. Эти механизмы представляют собой неписаные сдержки и противовесы, которые до сих пор поддерживали статус-кво в регионе.

Однако на фоне надвигающихся проблем с безопасностью некоторые аналитики рассматривают нынешнюю ситуацию как поворотный момент в и без того шатком статус-кво в Северо-Восточной Азии. Чтобы помешать или смягчить нынешнюю нестабильность, странам региона может потребоваться рассмотреть вопрос о создании официальной системы безопасности. Эта система безопасности не заменит обязательств государства перед Организацией Объединенных Наций, Международным агентством по атомной энергии или Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а скорее укрепит общение и диалог по определенным вопросам безопасности.

В аналитической статье, опубликованной Фондом Карнеги за международный мир в мае, Меган Дюбуа, Анкит Панда и Тоби Далтон предложили «региональную архитектуру безопасности» в виде «сочетания формальных и неформальных механизмов для упорядочения диалога, утверждения норм поведения, смягчать источники напряженности и сглаживать кризисы до того, как они перерастут в военный конфликт».

Однако препятствием для создания такой структуры безопасности в настоящее время является отсутствие доверия между Японией, Северной Кореей и Южной Кореей, а также мало доверия между Россией и Китаем и союзниками США Японией и Южной Кореей.Основы — взаимного доверия, необходимого для создания единой системы безопасности, — нет.

Угроза, которую Северная Корея представляет для Японии и Южной Кореи, только усилилась после ее первого испытания межконтинентальной баллистической ракеты в 2017 году. Слон в комнате заключается в том, чтобы государства признали, что вся прошлая политика и диалоги не смогли изменить мотивы Пхеньяна.

Море неопределенностей ничуть не облегчает положение Монголии, хотя это единственное государство Северо-Восточной Азии, поддерживающее прочные отношения со всеми другими региональными сторонами. Несмотря на усилия Улан-Батора по инициированию и расширению региональных диалогов по вопросам безопасности по дипломатическим каналам, Монголия с осторожностью относится к любой угрозе, которая может втянуть страну в региональный конфликт. Продолжающиеся двусторонние отношения Монголии с Северной Кореей подчеркивают, что провокации Пхеньяна не направлены против Улан-Батора, но, в конце концов, Монголия находится в такой же безопасности, как и ее регион.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе провокации Пхеньяна могут привести к увеличению расходов на оборону в Северо-Восточной Азии. По мере того, как отдельные штаты увеличивают расходы на оборону, регион будет напряженным и в состоянии повышенной готовности.

Более того, чрезмерное использование провокационных выражений в отношении ядерного оружия в СМИ лишь усугубляет существующую в регионе паранойю. Эти разговоры не способствуют поддержанию мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, не говоря уже о статус-кво.

Спорная среда, в которой существует Улан-Батор, подчеркивает трудности государств, не обладающих ядерным оружием (ГНЯО). Их статус не угрожает другим, но эти государства также не в силах помешать другим игрокам проводить испытания или, что еще хуже, использовать свои ядерные возможности.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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