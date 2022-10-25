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Монголия обещает потратить 1 процент своего ВВП на программу экологизации

CentralAsia (MNG) -  Как и большинство стран, Монголия также является жертвой изменения климата и принимает меры для борьбы с этим бедствием. Страна озеленяет окружающую среду, что кажется своеобразным, учитывая ее топографию. Но он страстно движется к созданию заповедника зелени в пустыне Гоби.

Озеленение окружающей среды Монголии кажется особенностью, учитывая огромные просторы южной Гоби Монголии. Выращивание деревьев и растений для создания зеленого оазиса в засушливом регионе может показаться немыслимым, но Монголия противостоит этой тенденции и доказывает, что скептики ошибаются.

Если у Сингапура есть цель вырастить один миллион деревьев к 2030 году, то у Монголии есть еще более амбициозная цель: к этому году она планирует вырастить один миллиард деревьев.

Правительство демонстрирует свою серьезность, обещая тратить не менее 1 процента своего годового валового внутреннего продукта (ВВП) на комплексную национальную программу.

Правительство Монголии разработало трехэтапный план этой кампании: подготовительный этап запланирован на 2021-2024 годы, этап интенсификации на 2024-2026 годы и этап устойчивой реализации на 2027-30 годы.

Монголия должна действовать быстро, поскольку опустынивание ухудшает плодородие земли. В настоящее время страна сталкивается с серьезной проблемой, затрагивающей более трех четвертей ее общей территории. Жизни кочевых скотоводов страны в настоящее время находятся под угрозой из-за изменения климата, которое также подрывает продовольственную и водную безопасность страны.

Были налажены партнерства между государственным и частным секторами, чтобы сосредоточиться на лесовосстановлении и управлении лесным хозяйством, что придало импульс программе посадки деревьев. Несколько крупных фирм взяли на себя обязательство посадить от 20 до 120 миллионов деревьев в ближайшее десятилетие.

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