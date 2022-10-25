Монголия и Великобритания могут сотрудничать в проекте завода по переработке медного концентрата и аффинажу золота

CentralAsia (MNG) - Министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Ганбаатар Жамбал вчера принял торгового представителя премьер-министра Великобритании Даниэля Кавчински и посла Великобритании в Монголии Филипа Мэлоуна.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях дальнейшего расширения делового сотрудничества.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества в области разведки редких полезных ископаемых и внедрения передовых технологий в горнодобывающей отрасли Монголии. Также торговый представитель подчеркнул, что Великобритания заинтересована в инвестировании в проекты завода по переработке медного концентрата и аффинажа золота.

Министр Ганбаатар Жамбал упомянул о политике, правовой базе и реформах, проводимых в сфере Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности, и сказал, что Монголия обладает геологическими ресурсами и потенциалом. Он высказал предложение локализовать в Монголии передовые технологии, которые могут быть внедрены в горнодобывающую и тяжелую промышленность, сотрудничать в области геологии и разведки меди, золота и редкоземельных элементов.

Торговый представитель премьер-министра Великобритании, член парламента Даниэль Кавчински сказал: «У нашей страны есть торговые представители в 14 странах, одна из которых – Монголия. Это показывает важность вашей страны для нас. У нас есть предложение по совместной работе над конкретным проектом через Кредитный союз Великобритании. В частности, возможно сотрудничество в проекте завода по переработке медного концентрата и аффинажа золота.

По итогам встречи стороны договорились о возможности постоянного сотрудничества и взаимовыгодной работы в сферах геологии, геологоразведки, добычи полезных ископаемых и тяжелой промышленности, сообщили в Министерстве горнодобывающей и тяжелой промышленности.

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