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В Улан-Баторе организован совместный форум «Долгосрочная политика развития, цифровой переход-2022»

CentralAsia (MNG) -  Канцелярия премьер-министра Монголии, Министерство цифрового развития и коммуникаций и Корейский институт государственного управления (KIPA) совместно организовали очный и онлайн-форум «Долгосрочная политика развития, переход к цифровым технологиям-2022».

Около 800 представителей правительства, частного сектора и организаций гражданского общества приняли участие в форуме, 100 представителей очно и 400 представителей онлайн, который направлен на поддержку деятельности по цифровому переходу с целью стать «цифровой нацией», включенной в долгосрочная политика развития Монголии «Видение-2050».

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, министр цифрового развития и связи Учрал Ням-Осор и директор Совета экономических, гуманитарных и социальных исследований Республики Корея Чон Хэ-Гу виртуально выступили на открытии выступления и презентации. Республика Корея выступила с четырьмя выступлениями, Монголия выступила с двумя онлайн-выступлениями.

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл
Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл

Заместитель министра цифрового развития и коммуникаций Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл прочитала лекцию на тему «Цифровая нация в рамках долгосрочной политики развития».

Основные докладчики выступили с теоретическими и методологическими докладами на основе передового опыта Монголии, Кореи и Сингапура, провели дискуссии и обменялись мнениями по тем же темам. Темы: переход и тенденции развития цифрового общения между государственными организациями, проблемы и решения при цифровом общении между государственными организациями и гражданами, а также проблемы и возможности в цифровом общении между государственными организациями и частным сектором.

Журнал «Государственное управление» опубликует в специальном выпуске выступления форума «Долгосрочная политика развития, цифровой переход-2022».

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